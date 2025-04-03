Глава Еврокомиссии: тарифы Трампа являются серьезным ударом по мировой экономике, ЕС готовит ответ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные 2 апреля Дональдом Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен сказала, что последствия от решения США "будут ужасными для миллионов людей по всему миру".

"Миллионы граждан столкнутся с более высокими счетами за продукты. Лекарства будут стоить дороже, так же как и транспорт. Возрастет инфляция. И это особенно больно ударит по наиболее уязвимым гражданам", – предупредила глава Еврокомиссии, добавив, что крупные и малые предприятия „пострадают с первого же дня".

Она отметила, что согласна с Трампом в том, что другие государства несправедливо воспользовались правилами глобальной торговли, и готова поддержать усилия по их реформированию, но подчеркнула, что использование тарифов не исправит проблему.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС с самого начала всегда был готов к переговорам с США, чтобы устранить любые барьеры, оставшиеся в трансатлантической торговле. Но в то же время, подчеркнула глава ЕК, Евросоюз готов ответить.

"Мы уже завершаем работу над первым пакетом контрмер в ответ на тарифы на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры провалятся", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула также, что "еще не поздно решить проблемы путем переговоров".

Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.