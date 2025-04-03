Мелони критически отреагировала на новые масштабные тарифы Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала введение американских тарифов неправильным и пообещала "сделать все" для достижения соглашения с Соединенными Штатами.

Об этом говорится в заявлении Мелони, размещенном на сайте итальянского правительства.

Мелони выступила с критикой после того, как президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении ряда высоких тарифов, включая 20-процентные пошлины на товары из ЕС.

"Введение Соединенными Штатами тарифов против Европейского Союза – это мера, которую я считаю неправильной и не приносящей пользы ни одной из вовлеченных сторон", – заявила Мелони.

Она пообещала сделать все возможное, чтобы работать над достижением соглашения с Соединенными Штатами с целью предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков.

"В любом случае, мы, как всегда, будем действовать в интересах Италии и ее экономики, также координируя свои действия с нашими европейскими партнерами", – добавила Мелони.

Накануне она заявляла, что тарифы Трампа будут иметь "тяжелые последствия" для Италии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мелони, которая позиционирует себя одной из ближайших союзниц Трампа в Европе, крайне обеспокоена поведением американского президента.