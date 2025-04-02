Мелони говорит, что тарифы Трампа будут иметь "тяжелые последствия" для Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что введение новых тарифов США сильно ударит по итальянским производителям.

Об этом она сказала в среду, 2 апреля, в Риме, во время церемонии награждения победителей конкурса итальянской кухни, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Мелони считает, что следует приложить все усилия, чтобы избежать торговой войны.

"Понятно, что введение новых тарифов будет иметь тяжелые последствия для итальянских производителей", – подчеркнула она.

Отдельно итальянский министр по делам Европейского Союза Томмазо Фоти предостерег от подхода "око за око" со стороны Италии и Европы.

"Это должна быть аргументированная реакция. Существует потребность в диалоге. Чем меньше мы повышаем голос, тем лучше, вопрос должен быть определен, когда мы окажемся за столом (переговоров)", – сказал он.

Как известно, в этот день Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что обещанный Трампом тарифный план повлечет негативное влияние во всем мире.