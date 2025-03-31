СМИ: публично лояльная Трампу премьер Италии очень обеспокоена его поведением

Глава правительства Италии Джорджа Мелони, которая позиционируется как одна из ближайших союзниц Дональда Трампа в Европе, крайне обеспокоена поведением американского президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам итальянских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Мелони и ее команда крайне обеспокоены поведением Трампа. Она тщательно избегает любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о торговле или продвижении мира в Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать антагонизм у Белого дома.

Тем не менее, итальянские автопроизводители, такие как Stellantis, пострадают от американских тарифов, а производитель суперкаров Ferrari заявил, что повысит цены на некоторые модели в США.

Итальянский лидер позиционирует себя как ключевого игрока и в ЕС, и в отношениях с США. Проведение саммита "Группы семи" в прошлом году продемонстрировало ее способность преодолевать политические разногласия во времена все большей фрагментации, когда к ней пытались найти подход лидеры разных стран.

Мелони надеялась, что общение с Дональдом Трампом укрепит ее позицию в центре европейской политики. Она была единственным лидером из ЕС, посетившим январскую инаугурацию Трампа. Она также встречалась с президентом в Мар-а-Лаго, имела тесные связи с Илоном Маском и заявила, что ждет визита в Белый дом.

По словам чиновников, знакомых с ее взглядами, идея Мелони заключалась в том, чтобы использовать эту поездку для того, чтобы добиться хотя бы частичного освобождения от американских тарифов на импорт из Европейского Союза. Но точная дата визита до сих пор не определена, говорят чиновники.

В прошлую среду продажи итальянских автопроизводителей в США на сумму 3,3 млрд долларов были обложены такими же 25-процентными пошлинами, как и в остальных странах ЕС. Следующая волна американских тарифов, которая должна быть объявлена на этой неделе, может нанести гораздо больший ущерб экономике страны и самой Мелони, оказавшейся под давлением.

После почти двух с половиной лет пребывания у власти ее коалиция подверглась серьезной публичной критике. Требование ЕС о конкретных обязательствах по оборонным расходам и поддержке Украины подчеркнуло финансовые ограничения, которые годами мешали итальянским лидерам.

А разрыв трансатлантических отношений означает, что вместо того чтобы навести мосты, Мелони, скорее всего, придется встать на чью-то сторону.

Она настаивает на том, что это не так. Но следование ее курсу грозит потерей влияния итальянского лидера на международной арене, и это создает определенное давление на ее правительство, анализирует агентство.

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