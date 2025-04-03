У Литві пройшла церемонія прощання з загиблими військовими США

У Вільнюсі в четвер відбулася церемонія прощання з чотирма американськими військовими, які загинули під час навчань на литовському полігоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 15Min.

Сотні вільнюсців вишикувалися на тротуарах проспекту Гедиміна, щоб вшанувати пам’ять загиблих воїнів. Більшість із них несли прапори США та Литви. Процесія з трунами чотирьох американських солдатів пройшла через проспект.

фото: BNS

Урядовці та релігійні лідери зібралися, що віддати останню шану перед тим, як тіла будуть доставлені в аеропорт. Там на загиблих солдатів очікував спецлітак, який відвезе їх додому, де відбудеться похоронна церемонія.

Нагадаємо, про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною M88 Hercules на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. Згодом її ідентифікували на дні болотистої водойми.

Бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб. Операція тривала декілька днів.

У понеділок з болота було витягнуто тіла трьох зниклих американських військових, а згодом знайшли і тіло четвертого солдата.