В Румынии вышел разгромный отчет по аудиту укрытий гражданской защиты

Румынская палата аудиторов выяснила, что имеющиеся укрытия гражданской защиты в стране – в очень недостаточном количестве и неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Аудит выяснил, что имеющиеся в Румынии укрытия – в недостаточном количестве, несоответствующем санитарном состоянии и остались "на уровне 70-х годов".

"Поскольку на территории Румынии не было ситуаций вооруженного конфликта, укрытия не использовались по своему прямому назначению. Сейчас большинство из них не соответствуют санитарным требованиям, непригодны к использованию или превращены владельцами в склады. В некоторых произвели изменения, после которых эти сооружения уже не соответствуют нормативам для укрытий. Имеющиеся укрытия в случае угрозы с воздуха обеспечат защиту около 3,21% населения (611 922 человека), если считать специально оборудованные укрытия, и 5,19% населения (989 507 человек), если учитывать другие варианты укрытия (метро, паркинги, подземные переходы и т.д.", – говорится в документе.

Среди более 5000 мест, которые на бумаге числятся укрытиями, более 50% признаны непригодными для использования.

Местные органы власти в основном не имеют актуального перечня всех мест, которые могут служить укрытиями для гражданского населения.

Аудиторы видят причиной такой ситуации недостатки законодательства и недоработки местных властей. В частности, нет четко определенного органа, который является главным ответственным за сеть укрытий, а имеющиеся штрафы не являются достаточным стимулом для того, чтобы балансодержатели или девелоперы занимались этим вопросом.

Напомним, Швеция объявила о выделении 100 млн крон (10 млн долларов) на проверку и реконструкцию укрытий гражданской защиты.

Финляндия возглавила коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине.