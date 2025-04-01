Швеция потратит $10 млн на модернизацию укрытий

Швеция объявила о выделении 100 млн крон (10 млн долларов) на проверку и реконструкцию укрытий гражданской обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Всего в Швеции насчитывается 64 тысячи укрытий – больше, чем в любой другой стране мира. В них могут разместиться около семи миллионов человек.

С тех пор как Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, ее Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) активизировало проверки укрытий.

По данным MSB, укрытия обеспечивают защиту от ударной волны и обломков бомб, взрыва и тепловых волн от ядерного оружия, радиоактивных осадков, газа от химического оружия и биологического оружия.

Шведское правительство также выделит средства на улучшение способности экстренных служб действовать во время конфликтов, усиление кибербезопасности и пополнение запасов медикаментов.

В понедельник MSB сообщило, что начало масштабный проект по модернизации ядерных укрытий, который, как ожидается, займет "два-три года".

Сейчас работы начались на 25 из 80 особо крупных укрытиях.

В 2025 году MSB планирует заменить фильтры, которые помогают защитить людей в укрытиях от химического и радиологического оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 19 марта начала работу коалиция гражданской защиты, которую возглавит Финляндия, для строительства укрытий в Украине.

А в Латвии согласились выделить 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) на обустройство укрытий в стране.