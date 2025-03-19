Финляндия возглавит коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине

19 марта будет начата работа коалиции гражданской защиты, которую возглавит Финляндия, для строительства укрытий в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки, сообщает "Европейская правда".

По его словам, у Финляндии есть очень значительный, полезный для всех в Европе опыт строительства укрытий.

"И сегодня мы говорили о том, как мы можем распространять этот опыт. Коалиция гражданской защиты при лидерстве Финляндии чрезвычайно важна для нас. Наши министры сегодня будут подписывать соответствующий документ, который основывает коалицию", – сказал Зеленский.

"Я хочу поблагодарить Финляндию за готовность помочь со строительством укрытий в Украине и готовность привлекать других в Европе к этой работе", – добавил он.

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