Грузия сократила срок безвизового пребывания беженцев из Украины до одного года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сократил срок безвизового пребывания украинцев в стране.

Об этом сообщило NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

В четверг, 3 апреля, стало известно, что срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен с трех лет до одного года.

"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться на территории страны в течение одного полного года", – говорится в документе.

Гражданам Украины, которые въехали и находились на территории Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания продлят до 24 февраля 2026 года.

Как отмечается, в феврале 2023 года власти Грузии разрешили украинцам находиться в стране без виз в течение двух лет. В апреле 2024 года срок продлили до трех лет.

Недавно румынское правительство продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, которые выехали из зоны вооруженного конфликта в Украине.

Сообщалось также, что власти Амстердама в течение последних нескольких недель вынуждены отказывать украинским беженцам, поскольку в городе для них не хватает места.

Недавно стало известно, что с 1 мая украинские военные беженцы, которые не являются зарегистрированными жителями эстонской столицы Таллинна, не будут иметь права на бесплатный проезд в общественном транспорте города.