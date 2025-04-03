Австрия предлагает ЕС ударить тарифами по республиканским штатам США

Министр экономики Австрии Вольфганг Хаттманнсдорфер призвал Европейский Союз ответить на тарифы США аналогичными мерами, которые бы были направлены против республиканских штатов.

Его слова приводит портал Kurier, сообщает "Европейская правда".

Глава Минэкономики Австрии отметил, что целью страны – которая зависима от импорта в США – должно быть "прекращение эскалации" и скорейший поиск решений за столом переговоров.

Чтобы достичь этого, ЕС, крупнейший единый рынок в мире, должен "действовать уверенно и решительно", сказал Хаттманнсдорфер, призвав "не бояться Дональда Трампа".

В то же время, по его словам, контрмеры нужно принимать там, где Трамп "наносит ущерб внутри страны", то есть с продукцией из республиканских штатов и технологическими компаниями.

В качестве дальнейшего ответа на тарифы Европа должна "проснуться" и продолжать расширять единый европейский рынок, подчеркнул министр.

США являются вторым по важности экспортным рынком Австрии с объемом экспорта в 16,2 млрд евро, что соответствует 8,5% австрийского экспорта.

Согласно предварительной оценке Института перспективных исследований Австрии (IHS), тарифы США снизят экономический рост страны примерно на 0,2 процентного пункта в 2025 и 2026 годах.

Объявление США о масштабных тарифах касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.