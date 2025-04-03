TikTok у ЄС загрожує 500 млн євро штрафу за відправку даних у Китай

Компанію-власника TikTok ByteDance можуть оштрафувати в ЄС на понад 500 мільйонів євро за незаконну відправку даних європейських користувачів до Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Ірландська Комісія із захисту даних, яка є головним регулятором ІТ-компаній у Євросоюзі, має ухвалити рішення про штраф проти TikTok до кінця квітня.

Йому передувало почате у 2021 році розслідування, яке виявило, що платформа відправила інформацію про європейських користувачів до Китаю, аби до неї отримали доступ розробники додатка.

Це порушило Загальний регламент про захист даних Європейського Союзу, що тягне за собою багатомільйонний штраф.

Потенційно TikTok загрожує третій за розміром штраф за порушення Регламенту, який будь-коли накладався в ЄС: більше за нього сплачували Amazon (746 млн євро) і Meta (1,2 млрд євро).

Точний розмір штрафу TikTok і терміни прийняття рішення не є остаточними і можуть ще змінитися, зазначили джерела Bloomberg.

Про штраф стало відомо на тлі того, що до 5 квітня власник платформи ByteDance має знайти покупця для американського підрозділу TikTok, інакше додаток буде заборонено в країні.