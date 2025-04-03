СМИ: команда Уолтца создала не менее 20 чатов в Signal, в том числе по Украине

Команда советника по национальной безопасности США Майка Уолтца создала целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Politico стало известно от четырех человек, которые лично были добавлены в различные чаты Signal.

Двое из них рассказали, что они были участниками или непосредственно знают по меньшей мере о 20 таких чатах. Все четверо заявили, что видели случаи обсуждения конфиденциальной информации.

"Это было обычным делом – создавать чаты на любую тему национальной безопасности", – сказал один из участников чатов, добавив, что в группы часто входили члены правительства и другие высокопоставленные чиновники.

Ни один из четырех собеседников не сказал, что им известно об обмене засекреченной информацией, но все они отметили, что сообщения в групповых чатах содержали конфиденциальные детали работы по национальной безопасности.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала о существовании других групповых чатов чиновников нацбезопасности в Signal, кроме того, что касался Йемена, о котором стало известно из публикации The Atlantic.

Эти последние разоблачения показывают, что использование Signal в Совете нацбезопасности США широко распространено и является частью стандартных операций.

"Уолтц построил весь процесс коммуникации Совета нацбезопасности в Signal", – сказал один из собеседников, участвовавший в многочисленных групповых чатах.

Уолтц и новые сотрудники Совета нацбезопасности, по словам одного из источников издания, впервые начали активно использовать Signal во время переходного периода перед инаугурацией Трампа и никогда не прекращали этого делать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никого не уволит из-за скандала с Signal

В Белом доме недавно официально заявили, что скандал с Signal для них "закрыт".