Почему в Испании произошел блэкаут без обстрелов и какие это будет иметь последствия

28 апреля стало шоковым днем для жителей Пиренейского полуострова, а также для властей Испании и Португалии.

Около полудня эти две страны охватил тотальный блэкаут. Остановились поезда метро и железные дороги, прервалась телефонная связь, выключились светофоры и банкоматы, на дорогах, в аэропортах и на вокзалах царил сплошной хаос.

Этот сбой можно назвать одним из самых масштабных в истории Европы.

В ближайшее время расследование должно дать ответ на вопрос о том, не является ли это результатом постороннего вмешательства, хотя испанский оператор уже сейчас отрицает версию о российской кибератаке.

Подробно об инциденте и его последствиях – в интересной статье Ирины Кутелевой и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Между солнцем и диверсией: как и почему Испания и Португалия на день остались без электричества. Далее – краткое ее изложение.

Отключение электричества на Пиренейском полуострове произошло в 12:32 по центральноевропейскому времени (11:32 по местному времени в Португалии). Как сообщили потом энергетики, процесс занял всего 5 секунд, в течение которых потребление с 25 184 мегаватт внезапно упало до 12 425 мегаватт. Энергосеть разъединилась, а высоковольтные линии, соединяющие Пиренейский полуостров с Францией, аварийно выключились.

Блэкаут накрыл всю материковую Испанию (Канарских и Балеарских островов отключения не коснулись) и Португалию (так же – кроме Мадейры и Азорских островов), а также некоторые местности Франции.

Испанский блэкаут задел даже... Гренландию.

В самой Испании царил полный беспорядок. При этом надо отдать должное испанским банкам: они работали в обычном режиме, а некоторые учреждения продлили рабочий день.

В португальской столице Лиссабоне уровень устойчивости к блэкауту оказался еще ниже. Местные медиа сообщают, что отключение электроэнергии привело к закрытию супермаркетов и банков, не работали банкоматы и электронные платежные системы, прекратили работу суды.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и лидер оппозиции Педру Нуну Сантуш даже вынуждены были отменить дебаты – в Португалии 18 мая состоятся досрочные выборы.

А в Мадриде из-за блэкаута пришлось отменить матчи известного теннисного турнира Madrid Open. На момент отключений три матча в его рамках как раз продолжались.

Во вторник электроснабжение восстановили.

И хотя президент Евросовета почти сразу заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки", версия о диверсии появилась в испанских медиа. Учитывая то, сколько раз СМИ разоблачали злонамеренные намерения РФ – ничего удивительного.

Национальный суд Испании официально начал расследовать масштабный блэкаут как возможную кибердиверсию.

Вот только энергетики сразу выступили против этой версии.

Хаоса в поток заявлений относительно испанского блэкаута добавил португальский оператор электросети REN. Там еще в понедельник заявили, что отключение произошло в результате "редкого атмосферного явления". Хотя никаких "экстремальных перепадов температур" в Испании в эти дни не было.

Сейчас в испанской Red Eléctrica пришли к предварительному выводу, что причиной масштабного отключения могли стать проблемы с солнечной генерацией.

А премьер Санчес уже намекнул, что виновником могут быть частные производители, и пообещал, что они заплатят за нанесенный ущерб.

Информация о том, что блэкаут 28 апреля вызвали проблемы именно с солнечной генерацией, больно ударила по премьеру Испании. Оппозиция не упустила возможности сделать этот удар еще более болезненным.

Ведь правоцентристская Народная партия – главная оппозиционная сила парламента – издавна отстаивает потребность Испании сохранить атомную генерацию, против которой выступает партия премьера.

И невозможно исключить, что расследование причин блэкаута изменит политику Испании.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой и Сергея Сидоренко Между солнцем и диверсией: как и почему Испания и Португалия на день остались без электричества.