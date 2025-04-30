Чому в Іспанії стався блекаут без обстрілів та які це матиме наслідки

28 квітня стало шоковим днем для мешканців Піренейського півострова, а також для влади Іспанії та Португалії.

Близько полудня ці дві країни охопив тотальний блекаут. Зупинилися поїзди метро і залізниці, перервався телефонний зв'язок, вимкнулися світлофори і банкомати, на дорогах, в аеропортах і на вокзалах панував суцільний хаос.

Цей збій можна назвати одним з наймасштабніших в історії Європи.

Ближчим часом розслідування має дати відповідь на питання про те, чи не є це результатом стороннього втручання, хоча іспанський оператор вже зараз заперечує версію про російську кібератаку.

Детально про інцидент і його наслідки – в цікавій статті Ірини Кутєлєвої та Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Між сонцем та диверсією: як та чому Іспанія та Португалія на день лишилися без електрики. Далі – стислий її виклад.

Відключення електрики на Піренейському півострові сталося о 12:32 за центральноєвропейським часом (11:32 за місцевим часом у Португалії). Як повідомили потім енергетики, процес забрав лише 5 секунд, протягом яких споживання з 25 184 мегават раптово впало до 12 425 мегават. Енергомережа роз’єдналася, а високовольтні лінії, що з’єднують Піренейський півострів з Францією, аварійно вимкнулися.

Блекаут накрив усю материкову Іспанію (Канарських та Балеарських островів відключення не торкнулися) та Португалію (так само – крім Мадейри і Азорських островів), а також деякі місцевості Франції.

Іспанський блекаут зачепив навіть... Гренландію.

В самій Іспанії панував цілковитий безлад. При цьому треба віддати належне іспанським банкам: вони працювали у звичайному режимі, а деякі установи продовжили робочий день.

У португальській столиці Лісабоні рівень стійкості до блекауту виявився ще нижчим. Місцеві медіа повідомляють, що відключення електроенергії призвело до закриття супермаркетів і банків, не працювали банкомати та електронні платіжні системи, припинили роботу суди.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру і лідер опозиції Педру Нуну Сантуш навіть змушені були скасувати дебати – у Португалії 18 травня відбудуться дострокові вибори.

А у Мадриді через блекаут довелося скасувати матчі відомого тенісного турніру Madrid Open. На момент відключень три матчі в його рамках якраз тривали.

У вівторок електропостачання відновили.

І хоча президент Євроради майже відразу заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки", версія про диверсію з’явилася в іспанських медіа. Зважаючи на те, скільки разів ЗМІ викривали зловмисні наміри РФ – нічого дивного.

Національний суд Іспанії офіційно почав розслідувати масштабний блекаут як можливу кібердиверсію.

От тільки енергетики відразу виступили проти цієї версії.

Хаосу в потік заяв щодо іспанського блекауту додав португальський оператор електромережі REN. Там ще у понеділок заявили, що відключення сталося внаслідок "рідкісного атмосферного явища". Хоча ніяких "екстремальних перепадів температур" в Іспанії у ці дні не було.

Наразі в іспанській Red Eléctrica дійшли попереднього висновку, що причиною масштабного відключення могли стати проблеми з сонячною генерацією.

А прем’єр Санчес вже натякнув, що винуватцем можуть бути приватні виробники, та пообіцяв, що вони заплатять за завдану шкоду.

Інформація про те, що блекаут 28 квітня спричинили проблеми саме з сонячною генерацією, боляче вдарила по прем’єру Іспанії. А опозиція не втратила нагоди зробити цей удар ще болючішим.

Адже правоцентристська Народна партія – головна опозиційна сила парламенту – здавна відстоює потребу Іспанії зберегти атомну генерацію, проти якої виступає партія прем’єра.

І неможливо виключити, що розслідування причин блекауту змінить політику Іспанії.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої та Сергія Сидоренка Між сонцем та диверсією: як та чому Іспанія та Португалія на день лишилися без електрики.