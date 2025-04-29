Между солнцем и диверсией: как и почему Испания и Португалия на день остались без электричества

За першими оцінками, втрати від блекауту для економіки Іспанії можуть навіть сягнути 4,5 млрд євро

28 квітня стало шоковим днем для мешканців Піренейського півострова, а також для влади Іспанії та Португалії.

Близько полудня ці дві країни охопив тотальний блекаут. Зупинилися поїзди метро і залізниці, перервався телефонний зв'язок, вимкнулися світлофори і банкомати, на дорогах, в аеропортах і на вокзалах панував суцільний хаос.

Не менш хаотичними були повідомлення про причини цього збою, що став безпрецедентним для регіону. Поширені у понеділок офіційні пояснення оператора португальської електромережі REN – мовляв, до відключення електрики призвело "рідкісне атмосферне явище" – схоже, виявилися неправдивими. Їх спершу заперечили іспанські метеорологи, а потім це фактично визнали і представники іспанського оператора Red Eléctrica.

Цей збій можна назвати одним з наймасштабніших в історії Європи.

Через кілька аварійних ситуацій протягом лише п’яти секунд єдина електромережа Піренейського півострова роз’єдналася. Крім Іспанії та Португалії, які опинилися в епіцентрі блекауту, вимкнення також зачепило частину Франції.

Ближчим часом розслідування має дати відповідь на питання про те, чи не є це результатом стороннього втручання, хоча іспанський оператор вже зараз заперечує версію про російську кібератаку.

Між тим постраждалі країни вже зараз оговтуються від наслідків інциденту.

В окремих частинах Іспанії досі зберігається надзвичайний стан. А у понеділок ситуація нагадувала перші дні пандемії коронавірусу – з довжелезними чергами і ажіотажем у супермаркетах. Щоправда, окрім продуктів і туалетного паперу люди змітали з полиць батарейки, павербанки, радіоприймачі, а кому пощастило – то й генератори; а розплатитися за них нерідко можна було лише готівкою.

Інцидент, утім, матиме також політичні наслідки. Права опозиція використала його для атаки на уряд Педро Санчеса та поставила під сумнів стійкість енергосистеми країни. Основна версія причин блекауту пов’язана з проблемами, які викликала сонячна генерація, але це також ставить чимало запитань. І, нарешті, цей інцидент може змусити уряд до перегляду планів виведення з експлуатації енергоблоків АЕС.

Про все це – у статті "Європейської правди".

Як усе починалося

Відключення електрики на Піренейському півострові сталося о 12:32 за центральноєвропейським часом (11:32 за місцевим часом у Португалії). Як повідомили потім енергетики, процес забрав лише 5 секунд, протягом яких споживання з 25 184 мегават раптово впало до 12 425 мегават. Енергомережа роз’єдналася, а високовольтні лінії, що з’єднують Піренейський півострів з Францією, аварійно вимкнулися.

Повідомлення про відключення електроенергії надходили з усіх куточків Іспанії, Португалії, а в соціальних мережах також почала ширитись інформація про аналогічну ситуацію в деяких місцевостях Франції, що межують з Іспанією, та в Андоррі.

Блекаут накрив усю материкову Іспанію (Канарських та Балеарських островів відключення не торкнулися) та Португалію (так само – крім Мадейри і Азорських островів).

Іспанський блекаут зачепив навіть... Гренландію.

Місцева телекомунікаційна компанія Tussass втратила зв'язок з обладнанням, розташованим в Іспанії, тому віддалені райони арктичного острова лишились без доступу до телефонного зв'язку, інтернету, телебачення і радіосигналу.

В самій Іспанії панував цілковитий безлад.

Рух транспорту у великих містах був паралізований, бо не працювали світлофори, пересічні перехожі та водії намагалися самостійно регулювати рух.

Зупинився рух громадського транспорту, зокрема метро у великих містах Іспанії, таких як Мадрид, Барселона, Севілья та Валенсія. Лише у Мадриді у тунелях метро застрягли 44 потяги, з яких пасажирів довелося виводити нагору. Залізниця переважно також припинила роботу, зокрема, зупинилися усі електропотяги далекого спрямування. Залізничний оператор Renfe за підсумками дня повідомив, що евакуював понад 35 тисяч осіб із поїздів, які зупинилися на перегонах між станціями, і часом це було непросто зробити – останні потяги забирали ближче до ночі.

Утім, є й побічний ефект цієї масштабної рятувальної операції.

Іспанські соцмережі та медіа зараз заповнені історіями про те, як місцеві мешканці десь у глибинці допомагали пасажирам, що зупинилися неподалік та застрягли за огорожею залізниці, немов за ґратами – їм передавали їжу, скидали зі шляхопроводів над залізницею пляшки з водою тощо.

Єдиним транспортом, що працював у Іспанії у блекаут, стали… літаки

Аеропорти Іспанії виявилися готові до масштабних збоїв. Усі мали резервну генерацію, яка спрацювала. Тож у понеділок з іспанських аеропортів вилетіли 93% запланованих у розкладі рейсів, у тому числі всі далекомагістральні літаки (за винятком одного рейсу з Барселони).

Та хоча авіасполучення і не було перерване, дістатися до аеропорту або з нього було непростим квестом, адже поїзди не курсували, а на дорогах були багатокілометрові пробки. Багато пасажирів застрягли в терміналах або пропустили свій рейс – хоча вильоти масово затримувалися.

А от у Португалії не було й цього. Аеропорт Лісабона стикнувся з масштабними проблемами: повідомляють, що 200 рейсів були відкладені або скасовані, а нормальна робота відновилася лише після десятої години вечора, коли електроживлення повернулося до португальської столиці.

Від в’язниць до лікарень

Чимало викликів, з яким стикнулися іспанці та португальці, дуже схожі на український досвід.

Обладнання мобільних операторів виявилося не готове до блекауту, який на більшій частині півострова тривав понад 12 годин – тож багато де повідомляли про перебої в мобільній мережі.

А тим більше не були готові до такого постачальники провідного інтернету та обладнання WiFi, тож мобільний лишився єдиним засобом зв’язком зі світом.

Хто діяв спритніше – шукали по магазинах радіоприймачі на батарейках, а наявні у магазинах генератори були розпродані за дуже короткий час.

І як за будь-яких надзвичайних ситуації, люди почали штурмувати супермаркети, набиваючи візки пляшками з водою, продуктами та туалетним папером – але скупитися могли лише ті, хто мав запас готівки, адже банкомати не працювали, а спроби заплатити карткою часто були безуспішними.

Треба віддати належне іспанським банкам: вони працювали у звичайному режимі, а деякі установи продовжили робочий день.

У португальській столиці Лісабоні рівень стійкості до блекауту виявився ще нижчим. Місцеві медіа повідомляють, що відключення електроенергії призвело до закриття супермаркетів і банків, не працювали банкомати та електронні платіжні системи, припинили роботу суди.

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру у своїй заяві для країни зазначив, що відключення електроенергії в понеділок стало "серйозною, безпрецедентною та несподіваною ситуацією".

Хоча насправді непереливки було усім.

Навіть телефонні компанії подекуди лишилися без зв'язку.

За даними Cloudflare Radar, інтернет-трафік впав на 90% в Португалії та на 80% в Іспанії порівняно з рівнем попереднього тижня.

Лікарні та інші служби екстреної допомоги у Португалії, як і в Іспанії, перейшли на генератори. А для захисту в’язниць на тлі надзвичайної ситуації у Португалії довелося залучали елітні підрозділи. Іспанська влада згодом повідомила, що у тюрмах усе обійшлося – витримали на потужностях генераторів.

І тим більше було не до дозвілля.

У Мадриді через блекаут довелося скасувати матчі відомого тенісного турніру Madrid Open. На момент відключень три матчі в його рамках якраз тривали.

Блекаут також напряму вплинув і на політичні процеси: у Португалії прем'єр-міністр Луїш Монтенегру і лідер опозиції Педру Нуну Сантуш були змушені скасувати дебати – у Португалії 18 травня відбудуться дострокові вибори.

Світло повертається

Протягом дня з’являлися повідомлення про часткове відновлення електропостачання. Ближче до вечора електрику вдалося повернути 20% материкової території Іспанії – завдяки допомозі Франції та Марокко.

Ближче до вечора почали відновлювати подачу електрики й Португалії, відновивши роботу тамтешніх ГЕС та ТЕС (хоча спершу прогнози компанії REN були геть невеселими – лунали заяви, що для повного відновлення роботи мережі може знадобитися до тижня).

У португальському уряді навіть похизувалися, що почали відновлювати енергопостачання раніше за сусідів. "Нам вдалося відновити і запустити 100% електромереж країни раніше, ніж Іспанії. І ми гарантуємо, що (у вівторок) о 6 ранку 100 відсотків споживачів, майже 100 відсотків… матимуть електроенергію", – заявив міністр інфраструктури Португалії Мігел Пінту Лус.

Насправді ж Іспанія не відставала: Мадрид повернув електроживлення раніше за Лісабон; о 23:00 національний оператор прозвітував про перезапуск 51% мережі, тобто більшої половини, а станом на ранок також відновили 99,95% електропостачання, хоча наслідки вимкнення ще не подолані остаточно. Протягом вівторка у країні є проблеми з рухом поїздів (а у Галісії навіть заявили, що не будуть їх запускати до середи), не працювали деякі навчальні заклади, а в деяких містечках досі не було електрики і води.

Таке "змагання" двох піренейських країн нескладно пояснити. По-перше, це важливо для виборців (у Португалії, нагадаємо, вибори відбудуться лише за три тижні). По-друге, у людей виникають питання, як це взагалі могло відбутися, що весь регіон разом опинився без електрики.

А у вівторок, коли найважче лишилося позаду, іспанський прем’єр Санчес заявив, що "система продемонструвала високу стійкість", хоча немає певності, що для усіх виборів це прозвучало переконливо. Тим більше – зважаючи на те, що причину блекауту влада називати не поспішає.

"Загадковий феномен"

Як відомо, Україна восени 2022 року, під час однієї з масованих ракетних атак РФ, спрямованих на енергосистему, також опинилася у блекауті, з дезінтегрованою енергосистемою. Утім, тоді причини "розпаду" мережі були зрозумілі.

Масштабні відключення електроенергії без подібної явної причини є украй рідкісним явищем для Європи, але все ж не безпрецедентним. Хоча на Піренеях такого дійсно ніколи не було.

Найбільший подібний інцидент стався 2003 року, коли проблема з високовольтною лінією електропередачі між Італією та Швейцарією призвела до відключення електроенергії на всій території Апеннінського півострова на близько 12 годин – тобто на час, порівнюваний з іспанською історією.

Тоді настільки масштабну аварію запустило… падіння одного дерева, що замкнуло проводи ЛЕП і призвело до ланцюгової реакції, яку не вдалося зупинити.

У листопаді 2006 року перевантаження електромережі в Німеччині призвело до відключення електроенергії в деяких частинах країни, а також у Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Бельгії, Нідерландах і навіть у Марокко.

Найбільш свіжий інцидент зафіксували у червні 2024 року, коли без світла залишились одразу декілька країн Балканського півострова. Тоді причиною блекауту влада назвала раптове збільшення споживання електроенергії, спричинене спекою.

Що ж призвело до аварії цього разу?

Здавалося б, зараз – міжсезоння, коли немає ані холодів, ані спеки з підвищеними витратами електрики на кондиціонери. Фізичного пошкодження високовольтних ЛЕП, що живлять Піренеї, також не було.

І хоча президент Євроради майже відразу заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки", версія про диверсію з’явилася в іспанських медіа. Зважаючи на те, скільки разів ЗМІ викривали зловмисні наміри РФ – нічого дивного.

Понад те, частина іспанських політиків відкрито говорили, що вважають цю версію пріоритетною. Зокрема, як повідомив глава регіонального уряду Андалусії Хуан Мануель Морено, за інформацією регіонального центру кібербезпеки, "все вказує на те, що вимкнення електроенергії такого масштабу могло статися тільки через кібератаку". Португальський міністр територіальної єдності Мануель Кастро Алмейда, відповідаючи на запитання про можливість кібератаки, відповів, що "така ймовірність існує, але вона не підтверджена".

Додатково спекуляції про це підживив генсек НАТО Марк Рютте, який провів розмову з Санчесом про блекаут – після чого ЗМІ гучніше заговорили про можливу диверсію. А об'єднане командування кіберпростору, яке підпорядковується штабу Міністерства оборони і займається питаннями кібербезпеки, і Національний інститут кібербезпеки (INCIBE) розпочали розслідування причин відключення.

Під цим тиском Національний суд Іспанії офіційно почав розслідувати масштабний блекаут як можливу кібердиверсію.

От тільки енергетики відразу виступили проти цієї версії.

Директор іспанського оператора Red Eléctrica Едуардо Прієто кілька разів, у тому числі у вівторок, заявляв, що виключає версію комп’ютерного зламу або кібератаки як можливої причини збою.

Хаосу в потік заяв щодо іспанського блекауту додав португальський оператор електромережі REN. Там ще у понеділок заявили, що відключення сталося внаслідок "рідкісного атмосферного явища".

"Через екстремальні коливання температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ)", – заявили в REN. Як пояснив оператор, ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі.

На той час іспанський оператор утримувався від будь-яких заяв, тож версія португальців швидко перетворилася на "офіційну" і розійшлася світовими медіа. Але проблемою є те, що вона не збігається з реальністю. Ніяких "екстремальних перепадів температур" в Іспанії у ці дні не було. А невдовзі Державне метеорологічне агентство Іспанії було змушене оприлюднити заяву про те, що у період блекауту в понеділок "у мережі метеорологічних станцій не було зафіксовано жодних незвичайних атмосферних або метеорологічних явищ, а також раптових коливань температури".

Наразі в іспанській Red Eléctrica дійшли попереднього висновку, що причиною масштабного відключення могли стати проблеми з сонячною генерацією. Оператор вказав на дві послідовні події "вимкнення генерації", які сталися о 12:32 з інтервалом лише в півтори секунди. Система змогла відновитися після першої з цих подій, але після другої – вже ні, що зрештою і призвело до блекауту.

А прем’єр Санчес вже натякнув, що винуватцем можуть бути приватні виробники, та пообіцяв, що вони заплатять за завдану шкоду.

Іспанські наслідки

Наразі розслідування ще не дійшло остаточного висновку щодо винуватця подій понеділка, але є значний сумнів, що цей виробник зможе відшкодувати збитки, завдані економіці країни.

Іспанське видання El Pais наводить попередні підрахунки, за якими шкода для ВВП країни, як максимум, може сягнути 4,5 млрд євро, і напевно виявиться дещо меншою, але у будь-якому разі йдеться про дійсно велику суму.

Але є одне питання, яке непокоїть Іспанію навіть більше, ніж встановлення винуватця. Це – питання про те, як зробити, щоби подібне не повторилося. Це – питання передусім до уряду Іспанії, бо саме на її території розташовані точки з’єднання піренейської енергомережі з рештою енергосистеми Європи.

Нагадаємо, прем’єр Іспанії Педро Санчес представляє ліву Соцпартію. І так склалося, що саме його партія є вразливою для критики через питання енергогенерації.

Іспанія – держава, що частково покладається на атомну електроенергетику, але її частка в енергетичному балансі країни постійно зменшується – з майже 40% у минулому до 20% зараз. Соціалісти є прихильниками відмови від АЕС у принципі; за урядовими планами, у наступні десять років мають бути виведені з експлуатації усі сім атомних енергоблоків, які діють на п’яти АЕС по території країни. Натомість Іспанія має перейти на відновлювану енергетику.

Інформація про те, що блекаут 28 квітня спричинили проблеми саме з сонячною генерацією, боляче вдарила по прем’єру.

А опозиція не втратила нагоди зробити цей удар ще болючішим.

Адже правоцентристська Народна партія – головна опозиційна сила парламенту – здавна відстоює потребу Іспанії зберегти атомну генерацію.

Головний аргумент правих зараз – те, що інакше існує "ризик повторення блекауту". "Я пропоную серйозно замислитися над нашою енергетичною реальністю, над атомною енергетикою. Розпочати дискусію, яка в Іспанії є нагально необхідною", – заявив у вівторок президент Валенсії, "народник" Карлос Мазон.

Лідер Народної партії, сенатор Альберто Нуньєс Фейхоо також виступив із критикою урядових планів. "Жодна розсудлива країна не мріяла б про закриття того, що працює, цього постійного джерела ядерної енергії. Якщо після вчорашніх подій уряд не виправить ситуацію і не продовжить термін експлуатації атомних електростанцій, ми опинимося в абсолютно безглуздій ситуації, зважаючи на те, що відновлювані джерела нестабільні", – сказав він.

Педро Санчес, попри цей тиск, продовжує заявляти, що уряд не змінює курс на відмову від "ядерки", він у вівторок також знову заперечив, що винуватцем відключення енергії могла стати сонячна генерація. Утім, неможливо виключити, що розслідування причин блекауту змінить політику Іспанії.

Щонайменше – у разі, якщо на фоні масштабного блекауту це стане вимогою іспанського населення.

Автори: Ірина Кутєлєва, Сергій Сидоренко,

"Європейська правда"