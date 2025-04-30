В Литве тестово запустили системы оповещения населения

В Литве днем в среду провели проверку систем оповещения населения, включающих сирены и текстовые сообщения на телефоны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

30 апреля в Литве около полудня активировали системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. В 11:52 зазвучали сирены, сигнал подавали в течение трех минут. Параллельно на телефоны разослали сообщения о том, что это учебная тревога.

Кроме того, после сирен на общественном телеканале и радио транслировали рекомендации на случай чрезвычайных ситуаций – в частности, о том, что в случае неучебного включения сирен следует быстро включить радио или телевидение и послушать, какова причина и как действовать.

Предварительную проверку проводили в ноябре 2024 года.

На данный момент в Литве установлено более 1160 сирен оповещения. Они покрывают около 67% населения страны. До 2029 года сеть хотят дополнить и расширить – установить еще 275 новых сирен и подключить около 600 существующих к централизованной системе управления.

Также в апреле в Вильнюсе представили обновленный план эвакуации литовской столицы в случае войны или других чрезвычайных ситуаций.

В Польше анонсировали рассылку "пособий по безопасности" в каждый дом.