У Польщі анонсували розсилку "посібників з безпеки" у кожен дім

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що восени до кожного польського дому надійде "Посібник з безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Він зазначив, що видання матиме форму книжки і стосуватиметься не лише військових загроз, а й загроз загалом.

"За прикладом таких країн, як Швеція, Фінляндія, такий посібник, такий необхідний довідник потрапить до поляків. Це буде скоріше форма певної книжки, яка стосуватиметься не тільки військових загроз, а й загроз загалом... Не тільки питання певного військового конфлікту, але й повеней тощо", – повідомив заступник міністра.

Він додав, що інформації про те, як поводитися в ситуації загрози, занадто мало. Він уточнив, що суспільство втратило здатність розпізнавати, наприклад, чи виття сирен є загрозою, тестом чи відзначенням якихось подій у зв'язку з державними святами.

Він повідомив, що посібник потрапить до поштових скриньок, а також буде доступний в електронному вигляді. Його розповсюдження супроводжуватиметься медіакампанією.

З початку року міністерства внутрішніх справ та адміністрації, національної оборони, а також урядовий центр безпеки працюють над створенням так званого посібника з безпеки. У брошурі буде, зокрема, інформація про те, як вижити в умовах кризи протягом 72 годин.

Європейський Союз 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.

Нагадаємо, минулого року у Норвегії, Швеції та Фінляндії оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Іспанський уряд тоді теж говорив, що готує перший національний план цивільного захисту, що передбачає створення посібника для населення, аби воно знало, як діяти, якщо на територію Іспанії прийде війна.