В Литве пройдут масштабные военные учения НАТО

В Литве в мае пройдут масштабные военные учения с участием литовской армии и союзников по НАТО.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В мае 2025 года Вооруженные силы Литвы проведут интенсивные учения с участием около 8 тысяч военнослужащих – литовских и союзников, более тысячи единиц техники и нескольких десятков единиц авиации и судов.

Учения охватят все уровни, от командно-штабных до полевых маневров.

"Такие масштабы демонстрируют не только нашу с союзниками готовность работать вместе, но и посылают четкий сигнал о нашем единстве и готовности защищать каждый сантиметр территории НАТО", – отметил командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

Значительная часть учений, которые пройдут на территории Литвы, будут составляющей частью учений НАТО.

Главным эпизодом для литовской армии станут учения Thunder Fortress 2025 с 13 по 27 мая.

Во время полевых тактических учений Iron Wolf 2025-I 5-16 мая будут задействованы около 3700 военных и 700 единиц техники.

В течение периода учений в Литву перебросят около 30 немецких самолетов и вертолетов. Некоторые полеты в рамках учений могут выполняться на сверхнизкой высоте.

В армии предупредили, что в связи с учениями в течение всего мая литовцы могут наблюдать на дорогах колонны военной техники и видеть в небе больше военной авиации, чем обычно.

Ранее в Литве заявили, что НАТО не считает учения РФ и Беларуси "Запад" угрозой.

Эстония в рамках учений временно закрыла пункт пропуска на границе с РФ.