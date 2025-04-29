У Литві кажуть, що НАТО не вважає навчання РФ та Білорусі "Запад" загрозою

У Литві кажуть, що розвідка НАТО не вважає майбутні спільні військові навчання Росії та Білорусі "Запад" загрозою.

Про це заявив у вівторок, 28 квітня, радник президента Литви Дейвідас Матульоніс, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Радник президента Литви заявив, що розвідка НАТО наразі не має ознак того, що російсько-білоруські навчання "Запад" будуть масштабними й становитимуть загрозу.

За його словами, наявні дані свідчать, що цьогорічні навчання будуть обмеженими за масштабами. Він зазначив, що під час їх проведення союзники НАТО також продемонструють свою рішучість "гарантувати стримування та захист нашої території".

"Отже, драматизувати ситуацію не варто, але вона перебуває під постійним моніторингом", – додав він.

РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Однак ці навчання завжди викликають побоювання в офіційних осіб країн, що межують з Росією і Білоруссю, з приводу можливих ненавмисних інцидентів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти під час таких навчань.

А заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик запевнив, що його країна відреагує на російсько-білоруські навчання "Запад".