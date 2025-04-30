Естонія в рамках навчань тимчасово закрила пункт пропуску на кордоні з РФ

У середу, 30 квітня, у зв'язку з навчаннями KILP пункт пропуску "Нарва-1" на естонсько-російському кордоні закрили до 2 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Для перетину кордону мандрівникам радять скористатися прикордонними пунктами "Койдула" і "Лухамаа" в Південній Естонії.

Під час навчань Департамент поліції та прикордонної охорони спільно з силами добровольчого воєнізованого формування Кайтселійт і Силами оборони відпрацьовує навички дій в умовах міграційної кризи.

Зокрема, відпрацьовується формування пунктів перекриття доріг загального користування в Іда-Віруському повіті.

Раніше уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів.

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

Фінляндія заявила раніше у квітні, що залишає свій східний кордон із Росією закритим до подальших розпоряджень.