Сибига рассказал, как Украина будет вести переговоры с США по соглашению о недрах

После второго раунда онлайн-обсуждения, который уже запланирован, делегация Украины отправится в США для физических переговоров по соглашению о недрах, и параллельно начнется еще один переговорный процесс.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам министра, ориентировочно на пятницу запланирован второй раунд политических переговоров между Украиной и США по новому проекту соглашения о разделе доходов от недр. Предыдущий раунд состоялся в прошлую пятницу.

"У нас уже один раунд состоялся. Кажется, сегодня должен быть еще один раунд. И следующий шаг – это физический приезд украинской делегации в Вашингтон для обсуждения деталей", – заявил министр.

Анонсированные физические переговоры состоятся в короткой перспективе, в течение одной-двух недель, подчеркнул министр.

Параллельно с процессом с привлечением политического уровня, чиновников с обеих сторон, запланировано начать также трек на уровне коммерческих юридических советников.

"Будет привлечена для сопровождения переговорного процесса одна из самых известных юридических компаний, которая будет помогать переговорной команде и также сама вести свой трек напрямую с американскими юристами", – заявил он.

Андрей Сибига также сообщил, что соглашение о недрах "анализируется на предмет соответствия законодательству" и на соответствие евроинтеграционным планам Киева.

"Это соглашение должно соответствовать интересам двух стран и не может противоречить нашему евроинтеграционному курсу, и мы об этом прямо говорим американской стороне", – заявил он.

Ранее сообщалось, что европейские политики также выступали с заявлениями, что соглашение о недрах должно соответствовать праву ЕС.

В Брюсселе, министр Сибига заверил госсекретаря США, что Украина хочет соглашения о недрах.

Подробно о проекте и о целесообразной переговорной стратегии Киева читайте в аналитической статье "Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США".