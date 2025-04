Сибига заверил Рубио, что Украина хочет соглашения о недрах с США

Министр иностранных дел Украины 3 апреля Андрей Сибига встретился с государственным секретарем Марко Рубио на полях министерской встречи государств-членов НАТО в Брюсселе.

Об этом Сибига написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МИД, он подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал "лидерство США в этом вопросе".

"Украина полностью предана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", – добавил Сибига.

I met with @SecRubio at NATO Headquarters and reaffirm Ukraine’s strong commitment to peace efforts. We welcome U.S. leadership in this matter.



Ukraine is fully commited to peace and has taken concrete unconditional steps to achieve it, whereas Russia continues to drag its… pic.twitter.com/uwzyHlTehb