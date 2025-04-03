Сибига заверил Рубио, что Украина хочет соглашения о недрах с США
Новости — Четверг, 3 апреля 2025, 22:08 —
Министр иностранных дел Украины 3 апреля Андрей Сибига встретился с государственным секретарем Марко Рубио на полях министерской встречи государств-членов НАТО в Брюсселе.
Об этом Сибига написал на Х, сообщает "Европейская правда".
По словам главы МИД, он подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал "лидерство США в этом вопросе".
"Украина полностью предана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", – добавил Сибига.
I met with @SecRubio at NATO Headquarters and reaffirm Ukraine’s strong commitment to peace efforts. We welcome U.S. leadership in this matter.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 3, 2025
Ukraine is fully commited to peace and has taken concrete unconditional steps to achieve it, whereas Russia continues to drag its… pic.twitter.com/uwzyHlTehb
Кроме того, министр подтвердил заинтересованность Украины "в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с США как прочной основы для углубления нашего двустороннего партнерства".
Главы дипломатий обсудили и следующие украинско-американские контакты, добавил Сибига.
На этой неделе глава МИД подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.
А тем временем министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, анонсировал приезд делегации из Киева.
Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.