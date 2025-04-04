Румыния ожидает новый Patriot от США на замену переданному Украине

Румыния уже заплатила США за новую систему Patriot, который заменит переданную Украине.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказал премьер Марчел Чолаку.

Чолаку спросили о ситуации с приобретением новой системы Patriot на замену той, которую передали Украине в 2024 году, в том числе учитывая смену власти в Соединенных Штатах.

Чолаку сообщил, что система законтрактована и "платеж уже сделан".

В начале года министр обороны Анджел Тылвар говорил, что подписание контракта ожидается "в ближайшее время", и что три страны НАТО предоставили Румынии средства на приобретение системы – Бухарест оплатит только логистические расходы и НДС.

Польша и США готовят соглашение на почти 2 млрд долларов о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.