Румунія очікує новий Patriot від США на заміну переданому Україні

Румунія вже сплатила США за нову систему Patriot, який замінить передану Україні.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав прем’єр Марчел Чолаку.

Чолаку запитали про ситуацію з придбанням нової системи Patriot на заміну тій, яку передали Україні у 2024 році, у тому числі з огляду на зміну влади у Сполучених Штатах.

Чолаку повідомив, що система законтрактована і "платіж вже зроблено".

На початку року міністр оборони Анджел Тилвар казав, що підписання контракту очікується "найближчим часом", та що три країни НАТО надали Румунії кошти на придбання системи – Бухарест сплатить лише логістичні витрати і ПДВ.

Польща і США готують угоду на майже 2 млрд доларів щодо надання матеріально-технічної підтримки для системи протиповітряної оборони Patriot.