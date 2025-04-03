В НАТО рассказали, как оценивают расклад сил на поле боя и есть ли у России шанс на прорыв

В НАТО рассказали, как оценивают расклад сил на поле боя и имеет ли Россия шанс на прорыв

Разведка и аналитики Североатлантического альянса считают, что российские войска не имеют заметного шанса на прорыв линии обороны ВСУ.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Альянса, который общался с журналистами во время министерского заседания НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По оценке Альянса, Россия по-прежнему намерена захватить значительные украинские территории, но есть основания полагать, что они не достигнут результата.

"Мы не видим на поле боя ничего, что доказывало бы, что российские цели изменились", – подчеркнул чиновник, который общался на условиях анонимности по чувствительным вопросам оценки состояния российско-украинской войны.

По данным разведки НАТО, сейчас на войне против Украины задействовано 620 тысяч российских военных и около 11 тысяч северокорейских (расположены на Курщине)

"Даже несмотря на то, что Россия будет давить, мы не ждем серьезного прорыва украинской обороны в ближайшие месяцы, – заявил он. – Мы не видим значительных продвижений, здесь скорее речь идет о постоянном обмене территориями"

Единственное направление, по которому в Альянсе ожидают успеха действий россиян – это Курщина. "Очень вероятно, что Россия успешно вытеснит украинцев с Курщины, где украинцы удерживают небольшую площадь... Украинские силы продолжают получать менее 100 квадратных километров на Курщине, они потеряли более 90% того, что контролировали изначально", кроме того, по данным Альянса, ВСУ "контролируют небольшую часть, два села в Белгородской области"

Ранее эстонская разведка также сообщает, что Россия почти освободила Курщину, где ее войска мародерствуют.

Также Зеленский рассказал, повлияло ли на ситуацию в Курской области замораживание помощи США.