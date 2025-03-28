Силы обороны Эстонии: Россия почти освободила Курскую область, где ее войска мародерствуют
Российским войскам удалось почти полностью вернуть под контроль территорию Курской области, хотя украинские силы продолжают удерживать небольшой ее участок.
Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель начальника Оперативного управления Генерального штаба Сил обороны Эстонии подполковник Тоомас Вяли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Вяли отметил, что на фронте в последнюю неделю возросло количество обстрелов, что связано с более благоприятными погодными условиями, а также попыткой России "активно оказывать военное давление" в поддержку "так называемых псевдопереговоров".
Представитель эстонских Сил обороны констатировал, что украинские войска в основном выведены из Курской области, но удерживают "70-80 квадратных километров" к югу от города Суджа.
"При этом сами россияне перешли границу в нескольких километрах от него в населенном пункте Басовка на Курском фронте в Сумской области", – добавил он.
Среди причин отхода украинских сил с Курщины Вяли назвал взятие Россией под огневой контроль основных логистических путей обеспечения украинских сил, а также элементом внезапности и массовости со стороны РФ.
В то же время представитель Генштаба Сил обороны Эстонии отметил, что благодаря Курской операции Украины Россия была вынуждена передислоцировать войска с линии своего наступления.
"На Торецком и Покровском направлениях и в Запорожской области можно сказать, что "восточный фронт остается без изменений". Это благодаря Курской операции, в которой в течение семи месяцев Украине удавалось держать Россию в напряжении", – рассказал подполковник.
Российские подразделения, которые воюют с украинскими частями в Курске, также занимаются масштабным мародерством имущества жителей города, рассказал Вяли.
"Интересным наблюдением является то, что российские подразделения, которые затем активно освобождают Курскую область, также отбирают имущество у мирного населения. Мародерство там дошло до того, что военные комментаторы также были вынуждены говорить о том, что с этим надо что-то делать", – отметил он.
В середине марта разведка Эстонии подтвердила, что Украина постепенно выводит военный контингент из Курской области России.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что пауза с предоставлением разведданных со стороны США не повлияла на ухудшение положения украинских войск в Курской области.