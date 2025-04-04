Зеленский анонсировал регулярные встречи "коалиции решительных" на уровне военных

Представители "коалиции решительных", которые объединили государства, готовые к потенциальной поддержке иностранного военного контингента в Украине, в течение следующих недель регулярно встречаться для обсуждения параметров такой миссии.

Об этом во время встречи с журналистами 4 апреля сказал президент Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что в пятницу в Киеве были военные представители Великобритании и Франции, с украинской стороны во встрече участвовали главком Александр Сырский, глава Генштаба Андрей Гнатов, заместитель главы ОП Павел Палиса и заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

"И очень важно, что мы будем в постоянном формате теперь так работать, с соответствующими результатами", – анонсировал он.

Позже глава государства отметил, что ожидает понимания инфраструктуры миссии "коалиции решительных" через "где-то месяц".

"Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море, а также противовоздушную оборону. И некоторые еще деликатные вещи. Мы будем встречаться неделями, и я думаю, что будем встречаться каждую неделю на уровне наших военных. Где, в каких местах – это проговаривается отдельно", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что у партнеров "уже есть много понимания, что нужно Украине, где есть сенситивные географические моменты, где мы хотели бы иметь поддержку".

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.