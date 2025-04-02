Министры обороны "коалиции решительных" на следующей неделе соберутся в штаб-квартире НАТО
Новости — Среда, 2 апреля 2025, 15:05 —
На следующей неделе министры обороны стран, входящих в так называемую "коалицию решительных", соберутся в штаб-квартире НАТО.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе НАТО.
Министры обороны "коалиции решительных" встретятся в четверг 10 апреля.
Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Великобритании и Франции.
Встреча состоится накануне следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн") 11 апреля, которое созывают Великобритания и Германия.
На предыдущем саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта достигли договоренностей о новых пакетах военной помощи Украине.
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