Укр Рус Eng

Министры обороны "коалиции решительных" на следующей неделе соберутся в штаб-квартире НАТО

Новости — Среда, 2 апреля 2025, 15:05 — Мария Емец

На следующей неделе министры обороны стран, входящих в так называемую "коалицию решительных", соберутся в штаб-квартире НАТО.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе НАТО.

Министры обороны "коалиции решительных" встретятся в четверг 10 апреля.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Великобритании и Франции.

Встреча состоится накануне следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн") 11 апреля, которое созывают Великобритания и Германия.

На предыдущем саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта достигли договоренностей о новых пакетах военной помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Оружие ВСУ
Реклама: