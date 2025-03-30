Министр обороны США Пит Гегсет распорядился сделать приоритетом американской армии сдерживание Китая от захвата Тайваня и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует внутренняя инструкция, которая была распространена в Пентагоне – ее детали опубликовало издание The Washington Post.

Документ под названием "Временные стратегические указания национальной обороны" с грифом "секретно/не для иностранцев" был распространен по всему Министерству обороны в середине марта за подписью Хегсета. В некоторых моментах этот документ почти дословно повторяет доклад консервативного аналитического центра Heritage Foundation, стоящего за "Проектом 2025".

В документе в широких деталях изложена реализация видения президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне с Пекином, а также защите США от угроз в "ближнем зарубежье", включая Гренландию и Панамский канал.

Документ определяет систему приоритетов для высших должностных лиц оборонного ведомства и видение выполнения этой работы, также поручает военным принимать более непосредственное участие в противодействии нелегальной миграции и наркоторговле.

Первая администрация Трампа и администрация Байдена характеризовали Китай как самую большую угрозу для США и настраивали силы на подготовку и сдерживание конфликта в Тихоокеанском регионе. Но инструкция Хегсета необычна тем, что в ней потенциальное вторжение на Тайвань описывается как исключительный сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными опасностями. Этот подход переориентирует большую военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион.

Пентагон "возьмет на себя риск на других театрах военных действий", учитывая кадровые и ресурсные ограничения, и будет давить на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана, говорится в документе.

В нем сказано, что ведомство сместит акцент на контртеррористические миссии против групп, которые способны и намерены нанести удар по США, сигнализируя о том, что приоритет будет отдан боевикам на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют обстановку в регионе, но не имеют амбиций для осуществления международных атак.

"Китай – единственная угроза, на которую ориентируется министерство, и недопущение захвата Китаем Тайваня – при одновременной защите родины США – единственный сценарий, на который ориентируется министерство", – написал Хегсет.

Согласно его концепции того, как Пентагон будет строить и обеспечивать ресурсами вооруженные силы, чтобы противостоять предсказуемым угрозам, при планировании непредвиденных обстоятельств войны с крупными державами будет учитываться только конфликт с Пекином, а угроза со стороны Москвы в основном будет делом европейских союзников.

Если в Стратегии национальной обороны до 2022 года, разработанной администрацией Байдена, особое внимание уделялось альянсам в противодействии российской агрессии, то в руководстве Хэгсета говорится о том, что НАТО должно взять на себя "гораздо большее" распределение бремени, поскольку США не захотят предоставлять свои силы, так как их приоритеты сосредоточены в других местах.

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