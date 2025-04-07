СМИ: у ЕС пока нет четкого плана по украинским беженцам в случае перемирия в войне

Миллионы украинских беженцев в ЕС могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса, поскольку нет четкого плана, который бы позволил им остаться после прекращения огня с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Euractiv.

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите стала правовым спасательным кругом для почти 4,3 миллиона украинцев. Она позволяет странам ЕС предоставлять право на проживание и работу, а также предоставляет доступ к услугам.

Прекращение огня может изменить сценарий за одну ночь, и принимающие страны будут вынуждены решать, сворачивать ли защиту, настаивать ли на интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой.

В прошлом году правительства стран ЕС договорились продлить действие временной защиты до марта 2026 года, выйдя далеко за первоначальные рамки, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на год.

Уровни защиты также отличаются в разных странах. Каждая страна ЕС по-разному интерпретирует директиву в своем национальном законодательстве, а это означает, что к украинцам относятся по-разному в зависимости от того, где они поселились.

Комиссия сообщила, что начала рассматривать следующие шаги, в частности, относительно возможного продления временной защиты, помощи людям получить национальный статус для работы, учебы или воссоединения семьи, а также поддержки тех, кто решил вернуться в Украину.

Чешский министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил, что Чехия, вместе с Германией и Еврокомиссией, активно участвует в формировании общего ответа во время польского председательства в Евросоюзе. "Но конкретные условия еще предстоит обсудить", – сказал Ракушан.

Как стало известно Euractiv, Совет ЕС должен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании министров внутренних дел в июне.

Любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех стран-членов ЕС, подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Хана Мала, добавив, что они ожидают, что общая позиция ЕС будет достигнута в первой половине этого года.

Некоторые страны не ждут Брюссель и принимают меры, чтобы найти "более долгосрочный регулярный статус". Польша вскоре предложит трехлетний национальный статус временного проживания украинцам, которые имеют непрерывную временную защиту по крайней мере в течение года.

В Чехии новый специальный пятилетний вид на жительство будет доступен для украинцев, которые прожили там более двух лет и имеют работу, с обязательным посещением школы их детьми.

Но даже Чехия, одна из крупнейших принимающих стран, четко дала понять, что не будет выдавать никаких новых временных разрешений на проживание, "как только закончится война".

Другие столицы разрабатывают собственные планы. Австрия, Италия, Эстония и Латвия принимают долгосрочные решения с разным уровнем защиты.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что уже разработало варианты действий, но именно следующее правительство должно решить, какие именно предложения будут выдвинуты по этому вопросу, подчеркнув необходимость согласованного европейского подхода.

Недавно румынское правительство продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, которые выехали из зоны вооруженного конфликта в Украине.

Сообщалось также, что власти Амстердама в течение последних нескольких недель вынуждены отказывать украинским беженцам, поскольку в городе для них не хватает места.

Недавно стало известно, что с 1 мая украинские беженцы, которые не являются зарегистрированными жителями эстонской столицы Таллинна, не будут иметь права на бесплатный проезд в общественном транспорте города.