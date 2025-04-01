Литовские таможенники обнаружили мощный дрон в поезде, следовавшем из Калининградской области

Литовские таможенники обнаружили мощный дрон DJI Matrice 350 RTK в поезде, следовавшем из российской Калининградской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Литовские таможенники рассказали, что 23 марта осматривали поезд из Калининградской области на железнодорожном посту Кибартай. При осмотре в нем обнаружили беспилотник DJI Matrice 350 RTK.

Как утверждают таможенники, этот тип беспилотных летательных аппаратов активно применяется в войне в Украине.

Таможенники задержали груз по подозрению в нарушении правил перевозки военной техники и товаров, подпадающих под санкции Европейского Союза.

Сейчас уточняются код, стоимость, назначение, параметры товара, места изготовления комплектующих и т.д. задержанного товара.

Литовская таможня указала, что беспилотник отправила из Калининградской области в Санкт-Петербург российская коммерческая компания, которая занимается управлением системами беспилотных авиационных комплексов, а также обслуживает государственные структуры.

Осенью прошлого года сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы изъяли маскировочные сетки, которые провозили в поезде Калининград-Москва.

Впоследствии литовские таможенники отчитались о конфискации нескольких военных грузов, которые направлялись в Россию, и объявили об их передаче Украине.