В Литве суд не разрешил пророссийской активистке поездку в Москву на парад 9 мая

В Литве суд не разрешил пророссийской активистке Эрике Швенченене, которая находится под следствием за пособничество и подстрекательство к действиям против Литвы, поехать в Москву на празднование 9 мая.

Такое решение Вильнюсский окружной суд вынес во вторник утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Швенченене фигурирует в деле о действиях против Литвы, ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде, а также изъяты ее личные документы.

Обвиняемая хотела с 8 по 10 мая посетить Москву по приглашению "Балтийского братства" и якобы планировала поездку как командировку, поскольку хотела освещать 9 мая как журналистка. Поэтому суд должен был принять решение о временном возвращении обвиняемой документов – ее паспорта.

"Суд решил не удовлетворять ходатайство, решение окончательное и обжалованию не подлежит", – сообщила пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

По делу о подстрекательстве к действиям против Литвы обвинения были предъявлены членам ликвидированного объединения "Международный форум добрососедства" Эрике Швенченене, Казимерасу Юрайтису и бывшему лидеру просоветской организации "Единство" Валерию Иванову.

По данным досудебного расследования, Швенченене и Юрайтис, действуя в составе группы сообщников, в 2022 году на территории Литвы, Беларуси и России неоднократно помогали странам-агрессорам и их организациям осуществлять действия против Литвы. По мнению прокуратуры, это создало угрозу интересам национальной безопасности государства.

Швенченене также обвиняется в публичной поддержке, отрицании или грубом унижении международных преступлений и преступлений СССР.

Предполагается, что обвиняемым в оказании помощи другому государству в совершении действий, направленных против Литвы, грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

Напомним, в прошлом году 4 декабря Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы за размещение на окнах своей квартиры символов, прославляющих СССР.

В другом уголовном деле Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условного заключения "за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений". Приговор был обжалован, и окружной суд заменил условный приговор фактическим тюремным заключением.