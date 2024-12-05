В Латвии прокремлевскую активистку приговорили к еще одному тюремному сроку

4 декабря Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы за размещение на окнах своей квартиры символов, прославляющих СССР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В окнах своей квартиры Елена Крейле разместила ткань цветов флага США, а на ее фоне – фотографию двух людей в форме, похожей на армейскую форму СССР, а также флаг, похожий на флаг СССР.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском районном суде.

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По меньшей мере два уголовных дела против Крейле сейчас находятся на рассмотрении в судах. Ранее в другом деле суд первой инстанции приговорил женщину к трем годам лишения свободы за размещение в окнах ее дома российской символики и другой военной символики. Приговор не вступил в силу, поскольку он был обжалован, и дело должно рассматриваться в Рижском окружном суде.

В другом уголовном деле Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условного заключения "за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений". Приговор был обжалован, и окружной суд заменил условный приговор фактическим тюремным заключением. Приговор еще можно обжаловать в Верховном суде.

Крейле неоднократно носила в публичных местах и на публичных мероприятиях сумку с символом "Z", который используется в России как символ поддержки войны против Украины.

Кроме того, возле посольства России в Риге она выразила поддержку стране-агрессору в то время, когда там проходила акция протеста против войны в Украине.

Крейле регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

5 декабря стало известно, что Служба госбезопасности Латвии обратилась в прокуратуру с призывом начать уголовное производство против гражданина страны, который воевал против Украины на стороне РФ.