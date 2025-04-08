Сийярто обвинил ЕС в неспособности взаимодействовать с Трампом по тарифам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Европейский Союз в неспособности проактивно взаимодействовать с американским президентом Дональдом Трампом по тарифам.

Его слова цитирует газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Сийярто обвинил Европейскую комиссию в неспособности подготовиться к пошлинам Трампа и вести переговоры по ним, а также в том, что она, мол, препятствует планам ЕС по ответным мерам.

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна имела "конкретное предложение" по переговорам с США, сосредоточенное на автомобильной промышленности, с односторонним шагом по снижению тарифов ЕС на импорт автомобилей, чтобы завоевать добрую волю Трампа, но была проигнорирована Еврокомиссией.

"Такие сложные времена очень четко показывают, что институты в Брюсселе не способны вести за собой", – утверждает Сийярто.

Он также сказал, что Венгрия не может вступать в узкие переговоры с США, поскольку торговля относится к компетенции Еврокомиссии, но он подтвердил, что ведутся переговоры о более широких "рамках двустороннего сотрудничества, которые включают экономические элементы".

В этом контексте он подчеркнул, что Венгрия находится в "очень хороших отношениях" с администрацией Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоров с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Позже он сказал, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".