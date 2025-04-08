Сійярто звинуватив ЄС у нездатності взаємодіяти з Трампом щодо тарифів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачує Європейський Союз у нездатності проактивно взаємодіяти з американським президентом Дональдом Трампом щодо тарифів.

Його слова цитує газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Сійярто звинуватив Європейську комісію в нездатності підготуватися до мит Трампа і вести переговори щодо них, а також у тому, що вона, мовляв, перешкоджає планам ЄС щодо заходів у відповідь.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що його країна мала "конкретну пропозицію" щодо переговорів зі США, зосереджену на автомобільній промисловості, з одностороннім кроком щодо зниження тарифів ЄС на імпорт автомобілів, щоб завоювати добру волю Трампа, але була проігнорована Єврокомісією.

"Такі складні часи дуже чітко показують, що інституції в Брюсселі не здатні вести за собою", – стверджує Сійярто.

Він також сказав, що Угорщина не може вступати у тісні переговори зі США, оскільки торгівля належить до компетенції Єврокомісії, але він підтвердив, що ведуться переговори про ширші "рамки двостороннього співробітництва, які включають економічні елементи".

У цьому контексті він підкреслив, що Угорщина перебуває в "дуже хороших відносинах" з адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Пізніше він сказав, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".