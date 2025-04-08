Пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал о встрече с послом России и обещает "восстановить партнерство" Молдовы с Россией после парламентских выборов.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон в своих соцсетях рассказал, что встретился с российским послом Олегом Озеровым 7 апреля.

"Мы констатировали, что сейчас двусторонние отношения между нашими странами находятся на самом низком уровне. Со своей стороны выразил сожаление в связи с тем, что Майя Санду уже полгода не принимает верительные грамоты господина посла, и отметил, что это беспрецедентный случай в истории Молдовы", – отметил Додон.

В конце он выразил уверенность в "полноценном восстановлении статегического партнерства" Молдовы и России после парламентских выборов.

Лидер социалистов также отметил, что они обсудили "подготовку к празднованию 80-летия Победы".

За несколько дней до этого Додон поздравлял правителя Кремля с 33-й годовщиной установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией.

Отметим, декларация о доходах Додона за 2024 год показала, что больше всего денег он заработал лекциями для российского "Сбербанка".

Напомним, следующие парламентские выборы в Молдове должны состояться до июля 2025 года.

В Службе информации и безопасности Молдовы ожидают, что Россия будет пытаться получить контроль над молдавским парламентом во время выборов в 2025 году.

Больше о них и последствиях для Украины читайте в материале "Европейской правды".