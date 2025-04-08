Додон похвалився зустріччю з послом РФ і мріє "відновити партнерство" після виборів

Проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон розповів про зустріч з послом Росії та обіцяє "відновити партнерство" Молдови з Росією після парламентських виборів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон у своїх соцмережах розповів, що зустрівся з російським послом Олегом Озеровим 7 квітня.

"Ми констатували, що наразі двосторонні відносини між нашими країнами перебувають на найнижчому рівні. Зі свого боку висловив жаль у зв’язку з тим, що Мая Санду вже пів року не приймає вірчі грамоти пана посла, та наголосив, що це безперецедентний випадок в історії Молдови", – зазначив Додон.

Наприкінці він висловив впевненість у "повноцінному відновленні статегічного партнерства" Молдови та Росії після парламентських виборів.

Лідер соціалістів також зазначив, що вони обговорили "підготовку до святкування 80-річчя Перемоги".

За кілька днів до цього Додон вітав правителя Кремля з 33-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Молдовою і Росією.

Зауважимо, декларація про доходи Додона за 2024 рік показала, що найбільше грошей він заробив лекціями для російського "Сбербанку".

Нагадаємо, наступні парламентські вибори в Молдові мають відбутись до липня 2025 року.

У Службі інформації та безпеки Молдови очікують, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

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