Как начались массовые протесты в США и есть ли шанс повлиять на Трампа

Акции во всех 50 штатах США, да еще и в один день – субботу, 5 апреля. Такого массового протеста администрация Дональда Трампа еще не видела.

Но массовым он был не потому, что сотни тысяч людей собрались в Вашингтоне. Организаторы сделали ставку на децентрализованные акции – и похоже, что эта тактика (по крайней мере на этот раз) сработала.

Пестрота протеста демонстрирует: курс нынешнего президента США уже вызывает недовольство в различных социальных группах. И это – залог того, что протесты будут только усиливаться.

О том, что происходит с массовыми протестами в США, как на них реагируют в Белом доме и есть ли у них шансы влиять на курс страны, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Миллионы против Трампа: как в США начались протесты против новой власти и будет ли от них эффект. Далее – краткое ее изложение.

Уже достаточно долгое время против политики администрации Дональда Трампа продолжаются "мини-протесты".

Это пока не многолюдные протестные акции, которые сопровождали президента-республиканца во время его первого срока.

Среди нынешних "мини-протестов" – акции против сокращений работников федеральных учреждений. Или протесты в автосалонах Tesla (доходившие до прямого вандализма) и призывы бойкотировать крупные корпорации.

В основе такого децентрализованного протеста лежит движение 50501, название которого расшифровывается как "50 протестов, 50 штатов, 1 движение" – то есть организация большого количества менее масштабных акций вместо одной большой.

Считается, что движение 50501 зародилось на платформе Reddit в конце 2024 года, когда уже стали известны первые очертания политики будущей администрации Трампа.

После этого оно распространилось на другие соцсети и в конце концов привело к ряду протестов – начиная с первых более-менее массовых акций в начале февраля.

Последняя массовая акция под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") охватила 1200 мест во всех американских штатах (и даже некоторые европейские города).

Это не один большой протест, а совместная акция почти двух сотен неправительственных организаций, в которой, по оценкам организаторов, приняли участие полмиллиона человек – больше всего с начала второго президентского срока Трампа.

Организации, объединившиеся под зонтиком Hands Off, выдвинули три ключевых требования: прекращение "поглощения миллиардерами и безудержной коррупции" администрации Трампа; прекращение сокращения федерального финансирования социального обеспечения, а также программ Medicare и Medicaid; прекращение преследований иммигрантов, транслюдей и представителей других сообществ.

На протестах можно было увидеть даже избирателей Республиканской партии.

К слову, сама "Большая старая партия" пока перешла в режим радиомолчания и практически не комментировала протесты.

Единственное, из чего можно понять, что протесты в Белом доме действительно заметили, – это объявление о переносе традиционной экскурсии, которая приходилась на субботу, на день позже.

Но приведет ли развязанная Дональдом Трампом "тарифная война" и его внутренняя политика (вплоть до фактического игнорирования предписаний судов) к действительно массовым протестам и реальному давлению на администрацию?

Ответ на этот вопрос могут дать ближайшие недели.

Сопредседатель Crowd Counting Consortium Эрика Ченовет считает, что протестное движение сможет достичь своих целей, если ему удастся привлечь 3,5% населения страны. В случае с США речь идет об около 12 миллионах человек – число, существенно больше даже самых массовых акций протеста во время первого президентства Трампа.

И такой всплеск протестной активности возможен либо в случае, если движение 50501 не будет сбавлять обороты, либо если произойдет "черный лебедь", который заставит действовать значительное количество людей.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Миллионы против Трампа: как в США начались протесты против новой власти и будет ли от них эффект.