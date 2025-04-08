Як розпочалися масові протести у США і чи є шанс вплинути на Трампа

Акції в усіх 50 штатах США, та ще й в один день – суботу, 5 квітня. Такого масового протесту адміністрація Дональда Трампа ще не бачила.

Але масовим він був не тому, що сотні тисяч людей зібрались у Вашингтоні. Організатори зробили ставку на децентралізовані акції – і схоже, що ця тактика (принаймні цього разу) спрацювала.

Строкатість протесту демонструє: курс нинішнього президента США вже викликає невдоволення у різноманітних соціальних групах. І це – запорука того, що протести лише посилюватимуться.

Про те, що відбувається з масовими протестами у США, як на них реагують у Білому домі і чи є в них шанси впливати на курс країни, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Мільйони проти Трампа: як у США почалися протести проти нової влади та чи матимуть вони вплив. Далі – стислий її виклад.

Вже досить довгий час проти політики адміністрації Дональда Трампа тривають "мініпротести".

Це поки не велелюдні протестні акції, які супроводжували президента-республіканця під час його першого терміну.

Серед нинішніх "мініпротестів" – акції проти скорочень працівників федеральних установ. Або протести в автосалонах Tesla (які доходили до прямого вандалізму) і заклики бойкотувати великі корпорації.

В основі такого децентралізованого протесту лежить рух 50501, назва якого розшифровується як "50 протестів, 50 штатів, 1 рух" – тобто організація великої кількості менш масштабних акцій замість однієї великої.

Вважається, що рух 50501 зародився на платформі Reddit наприкінці 2024 року, коли вже стали відомі перші обриси політики майбутньої адміністрації Трампа.

Після цього він поширився на інші соцмережі та зрештою призвів до низки протестів – починаючи з перших більш-менш масових акцій на початку лютого.

Остання масова акція під гаслом Hands Off! ("Руки геть!") охопила 1200 місць в усіх американських штатах (і навіть деякі європейські міста).

Це не один великий протест, а спільна акція майже двох сотень неурядових організацій, в якій, за оцінками організаторів, взяли участь пів мільйона людей – найбільше з початку другого президентського терміну Трампа.

Організації, які обʼєднались під парасолькою Hands Off!, висунули три ключові вимоги: припинення "поглинання мільярдерами й нестримної корупції" адміністрації Трампа; припинення скорочення федерального фінансування соціального забезпечення, а також програм Medicare і Medicaid; припинення переслідувань іммігрантів, транслюдей та представників інших спільнот.

На протестах можна було побачити навіть виборців Республіканської партії.

До слова, сама "Велика стара партія" поки перейшла в режим радіомовчання і практично не коментувала протести.

Єдине, з чого можна зрозуміти, що протести в Білому домі справді помітили, – то це оголошення про перенесення традиційної екскурсії, яка припадала на суботу, днем пізніше.

Але чи призведе розв’язана Дональдом Трампом "тарифна війна" і його внутрішня політика (аж до фактичного ігнорування приписів судів) до справді масових протестів та реального тиску на адміністрацію?

Відповідь на це питання можуть дати найближчі тижні.

Співголова Crowd Counting Consortium Еріка Ченовет вважає, що протестний рух зможе досягти своїх цілей, якщо йому вдасться залучити 3,5% населення країни. У випадку зі США йдеться про близько 12 мільйонів людей – число, суттєво більше навіть за наймасовіші акції протесту під час першого президентства Трампа.

І такий сплеск протестної активності можливий або в разі, якщо рух 50501 не збавлятиме обертів, або якщо станеться "чорний лебідь", який змусить діяти значну кількість людей.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Мільйони проти Трампа: як у США почалися протести проти нової влади та чи матимуть вони вплив.