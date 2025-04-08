У Рубио после удара по Кривому Рогу до сих пор оценивают готовность России к миру

Соединенные Штаты считают, что удар российской баллистической ракетой по Кривому Рогу подчеркивает призыв Дональда Трампа к скорейшему "прекращению войны" в Украине.

Об этом на брифинге 8 апреля сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмма Брюс, сообщает "Европейская правда".

У Брюс спросили, изменилась ли оценка Соединенными Штатами настроенности России на мир после того, как Россия ударом по Кривому Рогу убила 20 человек, в том числе девять детей.

Пресс-секретарь Госдепа повторила слова Марко Рубио, сказанные до удара: США узнают "довольно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет".

"У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из тех, кто жив сейчас, завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", – добавила она.

Далее Брюс вспомнила об ударе по Кривому Рогу, отдельно отметив, что "это был удар баллистической ракеты Российской Федерации по жилому району этого города".

"Это еще раз подчеркивает неотложный призыв президента Трампа к миру. И на него это влияет. Давно пора остановить смерть и разрушения и закончить эту войну. Так же, как мы знаем, что президент Трамп обязался найти и потребовать возвращения пропавших или похищенных украинских детей из России", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

В свою очередь Трамп в прошлом месяце заявил, что "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.