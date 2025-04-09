Трамп каже, що світові лідери "цілують йому зад" заради низьких тарифів

Американський президент Дональд Трамп похизувався, що світові лідери впрошують його знизити тарифи, заявивши, що вони "цілують йому зад".

Його слова під час Національного республіканського комітету Конгресу цитує CNN, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу на Національному республіканському комітеті Конгресу Трамп заявив, що "всі їдуть" у США на переговори щодо тарифів.

"Я дійсно вважаю, що війна зі світом – яка насправді не є війною, бо всі їдуть сюди. Японія вже летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі – жорсткі переговірники," – сказав він.

Пізніше Трамп додав, що країни телефонують йому і "цілують зад", намагаючись укласти торгову угоду.

"Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер", – перекривив він нібито прохання інших лідерів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Пізніше він сказав, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Також писали, що Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набувають чинності з 9 квітня.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".