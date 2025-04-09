В Греции проходит масштабная забастовка: отменены авиарейсы, частично не ходит транспорт

В Греции в среду, 9 апреля, проходит общенациональная забастовка профсоюзов, в связи с чем паромы стоят в порту, авиарейсы отменены, а общественный транспорт работает лишь частично.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Профсоюзы требуют от властей прекратить меры жесткой экономии, введенные международными кредиторами десять лет назад.

24-часовую забастовку объявили два главных профсоюза, охватывающих государственный и частный секторы.

Они требуют повышения зарплат и полного возвращения прав на ведение коллективных переговоров, которые были отменены в рамках международной помощи во время финансового кризиса в Греции.

Коммерческие рейсы в и из Греции, а также между внутренними пунктами назначения были отменены с полуночи среды до полуночи четверга.

Кроме того, в греческой столице Афинах автобусы, троллейбусы, поезда, трамваи и метро работали только часть дня.

Профсоюзы запланировали три марша протеста в центре Афин позже в среду, аналогичные демонстрации запланированы и в других городах.

В конце марта национальная забастовка в Бельгии против запланированной новым правительством пенсионной реформы приостановила все авиарейсы.

В феврале тысячи бельгийцев уже выходили на улицы в знак протеста против запланированной новым правительством пенсионной реформы.