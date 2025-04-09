В Германии спрогнозировали, когда Мерца могут избрать новым канцлером

Член немецкого блока ХДС/ХСС Александр Добриндт прогнозирует, что если договоренность о коалиционном соглашении с Социал-демократической партией Германии будет достигнута в среду, 9 апреля, то лидер ХДС Фридрих Мерц будет избран канцлером в Бундестаге в начале мая.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого депутата приводит Tagesspiegel.

Комментарии Добриндта прозвучали на фоне появления в СМИ информации о том, что ХДС/ХСС вместе с социал-демократами объявят о коалиционном соглашении 9 апреля.

После достижения коалиционного соглашения ХДС, ХСС и СДПГ должны утвердить его, прежде чем оно будет подписано и Мерц сможет быть избран канцлером.

СДПГ поставит соглашение на голосование своих членов, тогда как ХДС проведет малую партийную конференцию, а ХСС соберет исполнительный комитет.

Голосование членов СДПГ займет более десяти дней. Социал-демократы хотят разрешить своим членам голосовать по коалиционному соглашению в электронном формате.

Социал-демократы хотят позволить своим членам голосовать по коалиционному соглашению в электронном формате.

"Это просто временные рамки, которые сейчас определяются голосованием членов СДПГ. Мы должны ожидать дату в начале мая", – сказал Добриндт.

Напомним, 25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.

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