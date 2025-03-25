Президент Німеччини звільнив Шольца та його уряд

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Zeit.

Після установчого засідання нового Бундестагу Штайнмаєр подякував урядовцям за роботу і вручив їм документи про відставку в палаці Бельвю.

Штайнмаєр подякував канцлеру Шольцу насамперед за його відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну, що стала, за його словами, "величезним подвигом сили".

Відповідно до законодавства Німеччини, повноваження федерального канцлера закінчуються зі скликанням нового Бундестагу, який провів своє установче засідання 25 березня.

Шольц і його міністри де-юре більше не перебувають на посадах, але коаліційні переговори щодо нового уряду ще не завершені. Штайнмаєр попросив Шольца продовжувати керувати офіційними справами його кабінету до призначення нового федерального уряду.

Такий тимчасовий уряд теоретично все ще має всі повноваження, але, як правило, більше не ухвалюватиме жодних важливих рішень і братиме участь лише в тих зустрічах, які вважатиме абсолютно необхідними. Наприклад, Шольц полетить у четвер до Парижа на саміт щодо України.

Коли буде сформовано новий уряд, поки що невідомо. Якщо лідер ХДС Фрідріх Мерц і його потенційний кабінет дотримуватимуться раніше оголошеного графіка, вони можуть завершити коаліційні переговори до Великодня.

Однак ХДС/ХСС та СДПН нещодавно зменшили очікування швидкої угоди, посилаючись на своє бажання знайти якомога більше спільних позицій. Серед питань, які досі залишаються спірними, – міграційна, економічна та податкова політика.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

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