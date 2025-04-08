ЗМІ: дві партії Німеччини погодили коаліційну угоду, рішення оголосять у середу

Консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини досягли згоди щодо коаліційної угоди на переговорах, які завершились ввечері у вівторок.

Про це стало відомо телеканалу n-tv від джерел у переговорних групах, пише "Європейська правда".

Дві німецькі партії, за інформацією n-tv, досягли "принципової домовленості" про коаліцію ввечері 6 квітня, тепер переговірники будуть врегульовувати "дрібні деталі".

ХДС/ХСС і СДПН хочуть оголосити результати коаліційних переговорів опівдні у середу, 9 квітня.

Завдяки досягнутій домовленості лідер ХДС Фрідріх Мерц може дотриматися раніше заявленого ним графіку досягнення коаліційної угоди до Великодня.

Тим часом у Бундестазі обговорюється дата його обрання канцлером – 6 травня, пише n-tv.

Нагадаємо, 25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Але оскільки коаліційні переговори тривають, Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до початку роботи нового уряду.

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