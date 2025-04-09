Президент Эстонии подтвердил лишение граждан РФ и Беларуси права голоса

Президент Эстонии Алар Карис одобрил закон о внесении изменений в конституцию страны, по которому отменят право голоса на местных выборах для граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а также для лиц без гражданства – начиная со следующих выборов.

Его заявление цитирует ERR, передает "Европейская правда".

В среду, 9 апреля, Карис заявил, что парламент Эстонии понимает, что внося такие изменения в конституцию – он принял решение с очень серьезными последствиями.

"Решение, согласно которому право голоса на местных выборах имеют только граждане Эстонии и стран Европейского Союза, бесспорно, является законным", – акцентировал президент страны.

В то же время он подчеркнул, что не менее важно, чтобы те люди, которые теряют право голоса, не воспринимали это как попытку государства исключить их из общественной жизни или рассматривать их как угрозу безопасности.

"Одними лишь словами этого не достичь. Только Рийгикогу (парламент Эстонии. – Ред.) может гарантировать, что люди, которые давно живут здесь и верны Эстонии, будут иметь открытый путь к эстонскому гражданству – даже если другие страны не дают им возможности свободно выбирать гражданство", – сказал он.

Карис акцентировал, что защита внутреннего мира не должна оставаться лишь лозунгом.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда безответственно не обращать внимание на то, как даже на первый взгляд благородные решения влияют на общество в целом", – подытожил президент Эстонии.

В Эстонии уже давно идет дискуссия о лишении на местных выборах права голоса резидентов-граждан России и Беларуси из соображений нацбезопасности.

Премьер-министр, лидер Партии реформ Кристен Михал поставил цель в ближайшее время решить этот вопрос и внести изменения в конституцию, чтобы через год российские и белорусские граждане в Эстонии уже не влияли на то, кто будет избран в органы местного самоуправления.

Поэтому 26 марта Рийгикогу проголосовал за поправки в конституцию, которые лишат граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.