Президент Естонії підтвердив позбавлення громадян РФ і Білорусі права голосу

Президент Естонії Алар Каріс схвалив закон про внесення змін до конституції країни, за яким скасують право голосу на місцевих виборах для громадян третіх країн, які проживають в Естонії, а також для осіб без громадянства – починаючи з наступних виборів.

Його заяву цитує ERR, передає "Європейська правда".

У середу, 9 квітня, Каріс заявив, що парламент Естонії розуміє, що, вносячи такі зміни до конституції, він ухвалив рішення з дуже серйозними наслідками.

"Рішення, згідно з яким право голосу на місцевих виборах мають лише громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безперечно, є законним", – акцентував президент країни.

Водночас він наголосив, що не менш важливо, щоб ті люди, які втрачають право голосу, не сприймали це як спробу держави виключити їх із суспільного життя або розглядати їх як загрозу безпеці.

"Одними лише словами цього не досягти. Лише Рійгікогу (парламент Естонії. – Ред.) може гарантувати, що люди, які давно живуть тут і вірні Естонії, матимуть відкритий шлях до естонського громадянства – навіть якщо інші країни не дають їм можливості вільно обирати громадянство", – сказав він.

Каріс акцентував, що захист внутрішнього миру не повинен залишатися лише гаслом.

"Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли безвідповідально не звертати увагу на те, як навіть на перший погляд благородні рішення впливають на суспільство в цілому", – підсумував президент Естонії.

В Естонії вже давно триває дискусія про позбавлення на місцевих виборах права голосу резидентів-громадян Росії та Білорусі з міркувань нацбезпеки.

Прем’єр-міністр, лідер Партії реформ Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.

Відтак 26 березня Рійгікогу проголосував за поправки до конституції, які позбавлять громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах.