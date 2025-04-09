СМИ узнали, как распределят первые должности в новом правительстве Германии

В Германии консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия договорились о распределении первых министерских портфелей.

Об этом говорится в публикации Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, ХДС/ХСС получит Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел.

В свою очередь представителей СДПГ поставят во главе министерств финансов, обороны и юстиции.

Получив Министерство финансов, социал-демократы обеспечили себе самый важный после канцлера пост.

С самого утра в штаб-квартире ХДС продолжаются переговоры, и сегодня коалиционное соглашение должно быть окончательно заключено. Будут решены последние спорные вопросы.

Как сообщает Zeit, в 16:00 по Киеву состоится пресс-конференция с участием Фридриха Мерца, лидера СДПГ Ларса Клингбайля и председателя ХСС Маркуса Зёдера, на которой будет представлено коалиционное соглашение.

Если стороны все согласуют, лидер ХДС/ХСС Мерц может быть избран новым канцлером в Бундестаге в начале мая. Как отмечает Bild, обсуждается дата 7 мая.

Напомним, 25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.

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