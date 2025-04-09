ЗМІ дізнались, як розподілять перші посади в новому уряді Німеччини

У Німеччині консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія домовились про розподіл перших міністерських портфелів.

Про це йдеться у публікації Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, ХДС/ХСС отримає Міністерство внутрішніх справ та Міністерство закордонних справ.

Своєю чергою представників СДПН поставлять на чолі міністерств фінансів, оборони та юстиції.

Отримавши Міністерство фінансів, соціал-демократи забезпечили собі найважливіший після канцлера пост.

Від самого ранку в штаб-квартирі ХДС тривають переговори, і сьогодні коаліційна угода має бути остаточно укладена. Будуть вирішені останні спірні питання.

Як повідомляє Zeit, о 16:00 за Києвом відбудеться пресконференція за участю Фрідріха Мерца, лідера СДПН Ларса Клінгбайля та голови ХСС Маркуса Зьодера, на якій буде представлено коаліційну угоду.

Якщо сторони все узгодять, лідер ХДС/ХСС Мерц може бути обраний новим канцлером у Бундестазі на початку травня. Як зазначає Bild, обговорюється дата 7 травня.

Нагадаємо, 25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Але оскільки коаліційні переговори тривають, Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до початку роботи нового уряду.

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