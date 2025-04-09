Шмыгаль надеется, что ЕС разблокирует переговоры с Украиной, несмотря на сопротивление Венгрии

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что в Европейском Союзе "найдут консенсус", который позволит снять вето Венгрии на дальнейшие переговоры о вступлении с Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля, сообщает "Европейская правда".

Как известно, в феврале Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной.

Глава украинского правительства заявил, что "надеется, что государства Европейского Союза найдут консенсус, найдут решение о том, как воплотить все необходимые решения".

"С нашей стороны мы делаем все возможное и внедряем все необходимые шаги и реформы, в частности все реформы и законодательство, необходимое для национальных меньшинств, где Венгрия имеет наибольшие вопросы", – добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что Киев внедряет "все необходимое законодательство" и рассчитывает на "абсолютно четкое решение Европейского Союза и европейских государств-членов".

Ранее в Венгрии заявили, что будут блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

"Консультации", которые сопровождаются манипуляциями и ложью со стороны венгерского правительства, должны состояться в конце июня.